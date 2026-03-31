女子プロレスのスターダムは31日、後楽園ホールで「STARDOMNIGHTERinKORAKUEN2026Mar2」を行った。彩羽匠、Sareeeのスパーク・ラッシュは鹿島沙希、IWGP女子王者の朱里組とスペシャルタッグで対戦した。朱里とSareeeは激しくやり合う。Sareeeから彩羽へ。朱里とは蹴り合い。スパーク・ラッシュの連係を見せる。2対1の状態。彩羽がコーナーに上ると、鹿島がフランケンシュタイナー。彩羽はサソリ固め。朱里もハイキ