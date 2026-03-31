◇セ・リーグ中日2―5巨人（2026年3月31日バンテリンドーム）中日は逆転負けで18年以来8年ぶりとなる開幕4連敗を喫した。先発・金丸は6回2失点で勝敗付かず。2―0の6回2死一、三塁で、松本に右前適時打。その後2死満塁でダルベックに押し出し四球で同点とされた。2―2の9回は、4番手・藤嶋が踏ん張れなかった。2死満塁で、代打・丸が放った打球を、右翼・カリステが目測を誤り右越え3点打とされ力尽きた。井上監督は