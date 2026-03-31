【モデルプレス＝2026/03/31】「今日、好きになりました。」（ABEMA）に出演していたアーティストのMON7A（もんた）、YouTuber・さくらが3月31日、国立代々木競技場第一体育館にて開催された「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（以下「超十代2026」）に出演した。【写真】20歳美人YouTuber、美脚スラリのミニスカ×ネクタイコーデ◆MON7A＆さくら、ジャケット×ネクタイのリンクコーデMON7Aは黒、さくらはグレ