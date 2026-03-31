【モデルプレス＝2026/03/31】クリエイターのおさきと、弟でABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた今井暖大が3月31日、国立代々木競技場第一体育館にて開催された「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（以下「超十代2026」）に出演した。【写真】美人クリエイター、イケメン弟とシミラールック披露◆おさき＆今井暖大、仲良し姉弟ランウ