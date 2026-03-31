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米１０年債利回りは４．３１１％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:40）（日本時間21:40）（%） 米2年債 3.797（-0.031） 米10年債4.311（-0.038） 米30年債4.885（-0.027） ドイツ3.010（-0.025） 英国4.888（-0.047） カナダ3.461（-0.047） 豪州4.974（-0.096） 日本2.345（-0.020） ※米債以外は10年物