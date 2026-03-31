女優・本田翼のお花見ショットにファンはメロメロだ。本田は３１日に自身のインスタグラムを更新。「お花見できました（うれしい）スリコで机やら遊ぶ道具を買ってご飯はみんなで持ち寄って。外でレジャーシート敷いてご飯たべるとなんか、よりおいしいですよね…」とつづり、お花見を満喫する様子を投稿。キャップ＆サングラスを身に着け、上下グレーのゆるめの服でレジャーシートの上に座る様子などを公開した。この投稿に