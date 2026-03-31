講談社の月刊少年マガジン編集部が３１日、連載中のコミカライズ版「お幸せに、婚約者様。私も私で、幸せになりますので。」の連載終了を公式ホームページで発表した。この日、「コミカライズ版『お幸せに、婚約者様。私も私で、幸せになりますので。』連載終了のお知らせ」の表題のもと「『お幸せに、婚約者様。私も私で、幸せになりますので。』の作画において、他作品との類似箇所が多数確認されました。作画担当のマツリカ