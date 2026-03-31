イギリス王室はチャールズ国王夫妻がアメリカの招待を受け、来月下旬にアメリカを公式訪問すると発表しました。イギリス王室の発表によりますと、チャールズ国王と妻のカミラ王妃は4月下旬にアメリカを訪問するということです。チャールズ国王は皇太子時代にアメリカを19回訪問していますが、国王となってからは初めてだとしています。この訪問はアメリカの独立250年を記念してトランプ大統領から招待を受け、検討が行われていたと