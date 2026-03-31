3月31日で開業25周年を迎えたテーマパーク、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン。現在、“学生の集客”に力を入れているというUSJ、そこで今回若手を中心に構成されている“専門チーム”を取材しました。25周年という節目を迎えたUSJでは、感謝の気持ちを込めて来場者を迎えるセレモニーが開催されました。■USJ2001年3月31日開業ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2001年にハリウッド映画の世界観が体験できる“テーマパーク