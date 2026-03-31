女優・本田翼が３１日、持ち寄りスタイルで、公園でお花見をしたことを明かした。「お花見できました（うれしい）スリコで机やら遊ぶ道具を買ってご飯はみんなで持ち寄って」と３ＣＯＩＮＳで机や小物をそろえ、食事は持ち寄りにしたことを説明。「＠ｍｉｕｍｉｕさんからギフトして頂いたヴィヴァンバッグも持って、たくさん詰め込んで外でレジャーシート敷いてご飯たべるとなんか、よりおいしいですよね…」とコロン