落語家月亭八方（78）が31日、大阪市の天満天神繁昌亭で、月亭八方喜寿記念公演「八方のおねだり寄席」を開催した。公演は昨年7月に繁昌亭でスタート。大阪、神戸、東京を経て、千秋楽を迎えた。大阪は前夜に激しい雨に見舞われたが、八方は「心配で心配で仕方なかったんですけど、今日のゲストの西川きよし師匠は晴れ男。すごいですね。朝起きたら雨がなかった」とびっくり。以前、きよしとゴルフを一緒にした際にも「朝から雨降