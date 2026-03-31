い〜い天気！！▶▶この作品を最初から読む日々の仕事に追われ、目元のクマも消えないくたびれ文芸編集者・朝隈。ある日、同期のカオリに押し切られ、雑誌の人気企画「メンズメイクで大変身」の代打モデルを引き受けることになります。気乗りしないまま撮影現場へ向かった朝隈の前に現れたのは、有名ヘアメイクアップアーティストの上月リック。華々しい経歴を持つ上月のテクニックによって、くたびれた印象の朝隈は、見