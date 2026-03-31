好きです▶▶この作品を最初から読む妊活から自宅に帰ると、部屋には見覚えのない靴やワンピース。そして下着姿の夫と…見知らぬ女性!?中学で親しくなり、同じ高校に進学して恋人同士になったちひろとひさし。長い交際期間を経て結ばれ、幸せな結婚生活が始まると思っていましたが、待っていたのは夫の裏切り。不倫現場に遭遇したちひろは怒りと悲しみで取り乱し、家を飛び出していきます。妻の妊活中にまさかの不倫、し