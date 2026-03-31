2026年3月29日、台湾メディア・ETtodayは、台湾で4年暮らす日本人男性が、台湾でどうしても馴染めない食事の習慣をSNSで明かし、台湾人の間で話題になっていると報じた。記事は、男性がSNS・Threads（スレッズ）に投稿した内容を紹介。10個の水ギョーザと茶碗一杯の白飯が並んだ写真と共に「何にでも白飯を合わせる。白飯中毒だ」とつづり、台湾の友人からギョーザに白飯を合わせるのは「邪道だ」と言われても「めちゃくちゃおいし