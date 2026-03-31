◇プロ野球 阪神 4-1 DeNA(31日、京セラドーム)阪神は先発・才木浩人投手が6回1失点と好投し、DeNAとの接戦に勝利。巨人戦から続けて3連勝を飾りました。開幕カードの巨人戦を2勝1敗とし、2連勝で勢いに乗る阪神。試合は初回、相手先発・デュプランティエ投手に対し近本光司選手がヒットで出塁します。そして2アウト2塁の場面で4番・佐藤輝明選手がタイムリーヒットを放ち、いきなり好投手から先制点をもぎ取ります。そのまま1-0と