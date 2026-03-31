【イスラマバード共同】パキスタンのダール副首相兼外相は31日、中国北京市を訪問し、王毅外相と会談、緊迫化する中東情勢について議論した。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の仲介に乗り出しているパキスタンは、中国と連携して早期に実現させたい考え。パキスタン外交筋によると、同国は米イラン協議に関し、敵対行為の停止やホルムズ海峡の航行の安全確保、民間人保護などに重点を置く方針を中国に説明。イランの主権や