【ニューヨーク共同】31日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比35銭円高ドル安の1ドル＝159円33〜43銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1501〜11ドル、183円34〜44銭。日本政府・日銀が急激な円安阻止のために為替介入を実施する可能性が警戒され、ドルを売って円を買う動きが先行した。