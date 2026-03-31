◇セ・リーグヤクルト8―3広島（2026年3月31日神宮）ヤクルトが広島との「全勝対決」を制し、3年ぶりの開幕4連勝で単独首位に浮上した。オスナ、増田に今季1号が飛び出すなど、序盤から優勢に進め、5回までに6―0とリード。6回に3点を返されたが、8回に古賀、丸山和の適時打で突き放した。ヤクルトの開幕4連勝は23年の5連勝以来3年ぶり。今季から就任した池山監督はいまだに土つかずだ。積極的な「ブンブン丸」野球が