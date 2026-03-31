「中日２−５巨人」（３１日、バンテリンドーム）巨人が九回に３点を勝ち越し逆転勝ち。連敗を２で止めた。六回に２点差を追いつき、２−２の九回には３四球を選んで２死満塁とし、丸が走者一掃の３点二塁打を右越えに放った。阿部監督は試合後「いやあ、本当に最高の仕事をしてくれました」とベテランの一打を称賛。「ベンチの安心感というか、そういうのがありますね」と目を細めた。この日はＷＢＣ出場から調整が遅れて