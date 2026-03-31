巨人が３１日の中日戦（バンテリン）に５―２で勝利し連敗を２でストップ。阿部慎之助監督（４７）は決勝打を放った丸佳浩外野手（３６）を称賛した。ベテランの一振りが試合を決めた。巨人は２点ビハインドの６回に松本の適時打とダルベックの押し出し四球で同点に追いつくことに成功。その後は両チームともにあと一打が出ずに拮抗した展開が続いたが、９回の攻撃で３つの四球で二死満塁とこの日最大のチャンスが到来した。