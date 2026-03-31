仕事柄、取材にはPCとカメラがマスト。機動力重視で「リュック一択」なのですが、長年モヤモヤしていたことがありました。それは、普通のリュックにカメラ用インナーケースを仕込む「バッグinバッグ」問題です。いざ写真を撮ろうとしたとき、リュックのジッパーを開けて、さらにインナーバッグのジッパーを開けて…と、カメラに辿り着くまでにどうしても手間が一つ増えてしまうんですよね。この煩わしさをなくして、カメラをそのま