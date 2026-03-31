４月２６日の横浜アリーナ大会で現役引退を表明している女子プロレス「スターダム」の鹿島沙希（３２）が３１日、?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（３０）に圧殺された。この日の東京・後楽園ホール大会、鹿島は朱里との「凹アネコン凸」のコンビでＳａｒｅｅｅ＆彩羽匠のタッグ「スパーク・ラッシュ」と激突した。この日が３０歳の誕生日だったＳａｒｅｅｅに鹿島は「ＢｉｒｔｈｄａｙＧａｒｌ」と書かれたタスキをプレゼントして油