売れっ子タレントを次々と世に送り出してきた佐久間宣行氏が、“売れる人”の共通点を明かした。テレビ朝日系『MEGUMIママのいるBar』(毎週月曜26:17〜26:36)に出演した佐久間氏は、自身が考えるブレイクする人材に必要な条件について言及。「誰か1人がほれ込んでいることが大事」と独自の視点を語った。佐久間宣行○佐久間宣行、スター発掘の秘訣を告白「見つけるのが得意なんじゃなくて」自身のYouTubeチャンネル『佐久間宣行のN