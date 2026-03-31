旬のフルーツを使った洋菓子だけでなく、豊富なラインナップの和菓子も魅力の【シャトレーゼ】。今回は、今だからこそ楽しめる季節限定の「和スイーツ」を紹介します。こだわりの自家炊きあんを使ったスイーツの数々は、優しい甘さを感じられて一口で気分が高まりそう。 カラフルなトッピングに心はずむ 「春の桜 クリームあんみつ桜こしあん」は、カラフルなトッピングが特徴の季節限定ス