西武・中村剛也内野手（４２）が３１日、センバツで春夏１０度目の優勝を成し遂げた母校・大阪桐蔭と長男・勇斗内野手を祝福した。息子の活躍に、父親としての顔がのぞいた。この日はファームの選手とともに室内練習場で打撃練習を行ったベテラン。今大会は「その目で見ていない」とプロ野球選手としてではなく、ＯＢ兼球児の父として見届けた。長男・勇斗は初スタメンを勝ち取った２９日の準決勝・専大松戸戦では３打数１安打