◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）高松宮記念は当欄で推したレッドモンレーヴが１５番人気２着の大激走。結果は３着まで７歳、７歳、９歳。５頭いた７歳以上牡馬の「おっさん」を買えば、的中でした。ただ、大阪杯は「おっさん」の出番はないか。６歳以上は【０・１・１・３６】（以降もデータはＧ１昇格後の過去９年）。他にも消し条件は前走２ケタ着順【０・０・１・１５】、前走５番人気