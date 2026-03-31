◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト８―３広島（３１日・神宮）開幕カードで３連勝していた広島が今季初黒星を喫した。同じく開幕３連勝のヤクルトと全勝同士で迎えた一戦。悪天候で試合開始が３０分遅れ、雨中の戦いに敗れた。２回にドラフト３位・勝田の失策で先取点を許すと、無安打に抑えていた森下が４回に捕まった。１死からオスナにソロ。さらに２死二塁のピンチを迎えると、伊藤を敬遠した直後の初球で、投手の小川に適時