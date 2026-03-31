◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト８―３広島（３１日・神宮）ヤクルトは、活動を休止していた人気者の球団マスコット「つば九郎」の復活祭を３年ぶりの開幕４連勝で飾った。午後５時５４分、「とりごや」と呼ばれる一塁側ベンチ横の通路から登場すると右足から踏み出し、グラウンドへ深々と一礼。スタンドからは拍手が沸き起こった。スタンドを見回すと、歓声に応えるように手を振り、ベンチ前で球場入りした選手とベンチ前でハ