ミュージシャン・布袋寅泰のエレガントな姿に反響が集まっている。３１日にインスタグラムで「ラルフローレン表参道店２０周年記念イベントへいつまでも変わらぬエレガンス」とつづって、ベージュでダブルボタンのスーツ姿をアップした。「纏うと心が躍ります」と締めた。この投稿には「息を呑むほどかっこいい」「素敵過ぎますって」「ダンディ」「何を着てもサマになりますね」「シックで、いつもと違う面が見れてカッコ