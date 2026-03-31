女優の菅井友香（30）31日、都内で主演を務めるテレビ東京ドラマ「水曜日、私の夫に抱かれてください」（4月1日スタート、水曜深夜0・30）の制作発表を行った。本作では交際相手の妻から水曜日だけの“公認不倫”を申しつけられた女性を演じる。「幸せなシーンがほとんどない、追い詰められているシーンが多いですね」と見どころを明かした。1日からは新年度を迎える。新たに取り組みたいことを聞かれると、私生活での富士山