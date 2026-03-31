◇パ・リーグ日本ハム9―0ロッテ（2026年3月31日エスコンF）日本ハム・細野晴希投手（24）が開幕初登板でノーヒットノーランを達成した。史上91人目（103度目）で、球団では2022年のポンセ以来4年ぶりの快挙。エスコンフィールドでは初の達成者となった。新庄監督は試合後、左腕をねぎらった。打者有利とも言われるエスコンFの今季開幕戦での快挙。地元のファンも大盛り上がりで「ノーヒットノーランのこのファンのみん