2026年3月31日午後3時50分ごろ、JR函館線の熱郛駅から目名駅間で、冬期明けの線路調査中の保線社員が、線路脇の盛土の一部が約20メートルにわたって浸食しているのを発見しました。この影響で、3月31日、長万部駅～蘭越駅間の運転を終日見合わせ、普通列車5本が部分運休しました。また、4月1日も長万部駅～蘭越駅間の運転を終日見合わせ、普通列車9本が部分運休や全区間運休するということです。