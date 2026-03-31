◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人の丸佳浩外野手が、走者一掃となる勝ち越し３点二塁打を放ちヒーローに輝いた。２―２の８回２死満塁で代打で登場。藤嶋の高めの直球を弾き返し、試合を決めた。ヒーローインタビューでは、ベンチに向かってガッツポーズが出たという話題を振られ「当然うれしかった。若い選手は何人かバカにしてましたけど、何とかチームの役に立てて良かったです」と話