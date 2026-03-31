◆第２９回京成盃グランドマイラーズ・Ｓ１（３月３１日、船橋競馬場・ダート１６００メートル、重）京成盃グランドマイラーズ・Ｓ１は３月３１日、船橋競馬場で１４頭により１６００メートルで争われ、単勝６番人気のジョージテソーロ（牡５歳、浦和・小久保智厩舎）が直線５番手から一気に進出、先に抜け出した２番人気のウィリアムバローズ（牡８歳、浦和・繁田健一厩舎）に１馬身半差をつけ重賞初勝利を飾った。笹川翼騎手