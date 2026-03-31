自転車の交通違反について、16歳以上を対象にした「青切符」の運用が4月1日から始まります。自転車の軽微な交通違反について、16歳以上を対象に反則金を納めれば刑事罰を免れ前科もつかない「青切符」の運用が4月1日から始まります。113種類の交通違反に対して導入され、原則としてまず違反者に指導・警告を行ったうえで従わない場合に交付されますが、特に重大な事故につながるおそれが高い「ながらスマホ」などの違反は指導・警