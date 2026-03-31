◆第５８回ダービー卿チャレンジトロフィー・Ｇ３（４月４日、中山競馬場・芝１６００メートル）＝３月３１日、美浦トレセンメタルスピード（牡６歳、美浦・斎藤誠厩舎、父シルバーステート）は、前走の幕張Ｓを逃げ切ってオープン入り。１分３２秒３は自己ベストタイでの勝利だった。相田助手は「あの時計で走れるとはイメージできなかったので、すこぶる体調が良かったのかもしれません」と、ベテランの奮闘に目を丸くする。