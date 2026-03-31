◇セ・リーグ中日2ｰ5巨人（2026年3月31日バンテリンドーム）本拠地開幕戦も逆転負けで開幕4連敗を喫した。メジャー１６４発を誇る新大砲、新助っ人サノーが、来日初安打となる先制の１号ソロを放ったが、逆転負けで2018年以来8年ぶりの4連敗。それでもサノーの一発は、連敗中の中日にとって“良薬”なるはずだ。「打ったのはスライダーかな。日本に来て１本出てホッとしたよ」０―０の２回１死無走者だった。フル