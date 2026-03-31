◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―１ＤｅＮＡ（３１日・京セラＤ）阪神が３年ぶりにホーム開幕戦で勝利を収め、３連勝を飾った。相手先発は昨季の同僚だったデュプランティエで、初対戦して土をつけることに成功。藤川監督は「このユニホームを着ている間はなかなかコメントを出すの難しいですけど。元気そうにやってるなというので。異国の日本で昨年もタイガースで頑張ってプレーしてくれましたし、移籍が活性化していくとい