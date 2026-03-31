サッカー日本代表ＭＦ守田英正（３０）の妻で、モデルの藤阪れいな（２９）が、所属事務所の退所を報告した。藤阪は３１日、「《ご報告》」のタイトルで自身のインスタグラムを更新。「２０２６年３月３１日をもちまして、株式会社ニュートラルマネジメントを退所いたしましたことをご報告させていただきます」と伝えた。続けて「１８歳で事務所の門を叩いてから約１０年間、何も分からなかった私にモデル業とは何か、何を求