中日が３１日の巨人戦（バンテリン）に２―５で逆転負け。開幕から４連敗とドロ沼にはまり込んでしまった。中日は２回一死からサノーが左翼席へソロアーチ。「打ったのはスライダーかな。日本に来て１本出てホッとしたよ」という新助っ人の一発で先制すると５回一死二、三塁から「打った球はストレート。（先発の）金丸が頑張っているので、なんとか打てて良かった」という田中の左前適時打で２―０とリードを広げた。５回