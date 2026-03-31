大手スーパーマーケットのイトーヨーカ堂は、低価格帯のプライベートブランドを拡充すると発表しました。一方、中東情勢について、「大きな課題だ」との認識を示しました。イトーヨーカ堂はプライベートブランド「セブン・ザ・プライス」について、大容量にしたマヨネーズやなめ茸など食料品を中心に90品目増やすと発表しました。大量発注や調達先の簡素化などで仕入れのコストを削減して価格を安く抑え、消費者にとっては、大容量