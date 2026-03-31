「日本ハム９−０ロッテ」（３１日、エスコンフィールド）本拠地開幕戦で先発した日本ハムの細野晴希投手（２４）が史上９１人目、通算１０３度目となる無安打無得点試合（ノーヒットノーラン）を達成した。球団としては２２年８月２７日のポンセ以来３年７カ月ぶりの史上７人目快挙となった。今季チーム初勝利に導いた。快挙の左腕を拍手しながら出迎えた新庄監督は「すごい。いや〜もうビックリしましたね」と驚きを口にし