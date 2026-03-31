中尾明慶がＭＣを務めるＴＢＳの朝の情報バラエティー「プチブランチ」（関東ローカル、月〜木、前９・５５）が２６日、最終回を迎えた。２２年１０月にスタートしていた。平子祐希（アルコ＆ピース）、南明奈とともにレギュラーを務めた野村彩也子アナウンサーは、３０日、自身のＳＮＳを更新。花束を持った写真などを添え、「プチブランチ３年半ありがとうございました！！本当に素敵なチーム。家族の一員にしていただい