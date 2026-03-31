「中日２−５巨人」（３１日、バンテリンドーム）巨人は逆転勝ちで連敗を２で止めた。２−２の九回２死満塁、丸が右越え３点二塁打を放って勝ち越した。打線は２点を追う六回に２死一、三塁から松本が適時打を放つと、泉口も四球でつないで、ダルベックが押し出し四球を選んで同点とした。。先発のウィットリーは二回、サノーに来日初本塁打を浴びて先制点を許すも、三、四回はいずれも三者凡退。流れに乗りたいところだ