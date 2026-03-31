千葉県君津市の民家に押し入って現金約140万円や記念硬貨が入った金庫を奪ったとして、県警は31日、強盗致傷などの疑いで埼玉県久喜市、大湖優介容疑者（27）ら男3人を再逮捕した。3人は神奈川県鎌倉市の事件で強盗致傷容疑で逮捕されており、いずれも実行役とみられる。他に逮捕されたのは川崎市の内山僚太容疑者（28）と東京都足立区の宮川快容疑者（35）。再逮捕容疑は2月2日未明、君津市の民家で男性（78）を後ろ手に縛