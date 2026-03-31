「阪神４−１ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）ＤｅＮＡが開幕４連敗を喫した。新加入の先発・デュプランティエは５回２安打２失点で黒星。昨季まで在籍した古巣打線を相手に８４球を投げ、４三振を奪ったが４四球を与えた。２番手の坂本は１点差に迫った直後の六回に登板したが、３長短打を集中されて２点を追加された。打線は２点を追う六回、筒香が右越えに今季１号ソロを放ったが、得点はこの１点だけだった。