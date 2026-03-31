2026年5月31日で活動を終了すると発表し、ラストライブツアーを開催中の嵐。これまで、数多くのヒット曲を生み出し、国民的な人気を得てきました。そこで、All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「嵐の楽曲」に関するアンケート調査を実施。今回は、松本潤さんにスポットを当てたランキングです。それでは、「松本潤が主役だと感じる嵐の楽曲」ランキングの結果を見ていきましょう。【6