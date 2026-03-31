ゆらりと進む舟から見上げる桜のトンネル、そして廃線跡のレールを埋め尽くす圧巻の桜並木。1200年の歴史が息づく京都には、この時期にしか出会えない絶景があります。数え切れないほどの春を京都で過ごしてきたAll About「名所・旧跡」ガイドの村田博之が、2026年に訪れたい京都の桜を厳選。単なるお花見にとどまらない、歴史の遺構と花が織りなす「物語のある風景」を3カ所ご紹介します。【写真】桜のトンネルを抜ける舟、廃線跡