鎌倉銘菓・クルミッ子でおなじみの鎌倉紅谷が2026年4月2〜8日の期間、鎌倉紅谷 公式オンラインショップで同社のお菓子とグッズなどセットにした「夏の福袋2026」を受注販売します。気になる中身を紹介（画像は全て提供）。【画像】リスくんの限定トート＆トラベルポーチがかわいすぎる！ 「夏の福袋2026」の中身注文した全員分の福袋を用意お正月のお楽しみといえば「福袋」。鎌倉紅谷 公式オンラインショップでは、商品の販売開始