俳優の鈴木保奈美さんは3月31日、自身のInstagramを更新。ボディラインが際立つロングドレスを着用した姿を公開しました。【写真】鈴木保奈美のボディライン際立つドレス姿「とってもとっても美しいです」鈴木さんは「表参道のラルフローレンが20周年を迎えました。目まぐるしく移り変わるこの地にどっしりと構える白亜の館は、装いのランドマーク。壁も手すりも、ランプも飾られた額も、おざなりなものはひとつとて無い、すべてが